Kayserispor'da Alanyaspor mesaisi

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Erling Moe yönetimindeki antrenmanda İkas Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, ısınma, pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamlandı.