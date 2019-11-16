SÜPER LİG

Kayserispor’da yabancılara ödeme yapıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, kulübe ihtar çeken yabancı futbolculara ödeme yaptı.

Haber Merkezi İHA
Kayserispor'da futbolculara ödeme yapılmasaydı 8 oyuncunun sözleşmesi otomatik olarak fesih olacaktı.

Kayserispor'da futbolculara ödeme yapılmasaydı 8 oyuncunun sözleşmesi otomatik olarak fesih olacaktı.

Fotoğraf: IHA

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, haftalardır kulüpten alacaklarını alamayan ve bunun için ihtar çeken yabancı futbolcularına ödeme yaptı. Eğer bugün ödeme yapılmasaydı 8 futbolcunun sözleşmesi otomatik olarak fesih olacaktı.

Alacaklarını isteyen kaleci Silviu Lung, Minguel Lopes, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Paul Georges Ntep, Adryan Tavares, Pedro Menrique ve Emmanuel Adebayor, 15 Kasım itibariyle ödeme alamasaydı sarı kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini feshediyordu.

  • Ancak Kayserispor Yönetimi, 8 futbolcuya 3 Milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Bu ödeme sonrasında futbolcuların alacaklarından bir miktar düştü ve fesih durumu ortadan kaldırıldı.

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