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Spor

Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması: Keşke Beşiktaş böyle bir yolu seçmeseydi

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'ın Onur Bulut'u haksız bir yöntemle transfer ettiğini ifade ederken, "Bu konunun lehimize sonuçlanacağına eminiz" dedi.

12:00 . 13/05/2023 Cumartesi
AA
Kayserispor, UÇK'nın aleyhlerine verdiği kararı Tahkim Kurulu'na taşıdı.

Kayserispor, UÇK'nın aleyhlerine verdiği kararı Tahkim Kurulu'na taşıdı.

Sarı-kırmızılı yönetici Samet Koç, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut ile ilgili hukuk mücadelelerinin süreceğini söyledi.


Siyah-beyazlıların Onur'u haksız bir yöntemle transfer ettiğini savunan Koç, "Hukuk içinde haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi kabul etmediğimiz ve haksız bulduğumuz bir durum" dedi.


Transferle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) aleyhlerine verdiği kararı TFF Tahkim Kurulu'na taşıdıklarını anlatan Koç, "Bu konunun lehimize sonuçlanacağına eminiz. Türkiye'de hukuk varsa ve bu kitaplara yazıldıysa, bu olayın Kayserispor lehine sonuçlanması gerekiyor. UÇK, bu konuda Beşiktaş'ın lehine bakmış olabilir ama bu bizi yıldırmıyor. Haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Tahkim sürecinin lehimize sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Ancak Tahkim Kurulu da kesin sonuç vermiyor. Bunun bir üst mahkeme yolu var. Bu iş biraz uzayacak. Keşke Beşiktaş böyle bir yolu seçmeseydi. Kayserispor gibi bir camia ile daha uzlaşmacı olunsaydı ama yapacak böyle bir şey yok. Bu yol tercih edildi" ifadelerini kullandı.





#Kayserispor
#Onur Bulut
#Beşiktaş
#Samet Koç
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