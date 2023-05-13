Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması: Keşke Beşiktaş böyle bir yolu seçmeseydi

Transferle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) aleyhlerine verdiği kararı TFF Tahkim Kurulu'na taşıdıklarını anlatan Koç, "Bu konunun lehimize sonuçlanacağına eminiz. Türkiye'de hukuk varsa ve bu kitaplara yazıldıysa, bu olayın Kayserispor lehine sonuçlanması gerekiyor. UÇK, bu konuda Beşiktaş'ın lehine bakmış olabilir ama bu bizi yıldırmıyor. Haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Tahkim sürecinin lehimize sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Ancak Tahkim Kurulu da kesin sonuç vermiyor. Bunun bir üst mahkeme yolu var. Bu iş biraz uzayacak. Keşke Beşiktaş böyle bir yolu seçmeseydi. Kayserispor gibi bir camia ile daha uzlaşmacı olunsaydı ama yapacak böyle bir şey yok. Bu yol tercih edildi" ifadelerini kullandı.