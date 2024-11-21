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Kayserisporlu futbolcu ülkesine gitti: Fenerbahçe maçında yok

Kayserisporlu futbolcu ülkesine gitti: Fenerbahçe maçında yok

17:2121/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Carlos Mane
Carlos Mane

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Kayserispor'da eksikler bitmiyor. Sarı-kırmızılılarda başarılı futbolcu eşinin sağlık problemleri nedeniyle Portekiz'e gitti.

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte dört futbolcunun zorlu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.


Geçtiğimiz günlerde antrenman öncesi eksiklerden dert yanan teknik direktör Sinan Kaloğlu, “4 orijinal stoperimizden 3'ü Fenerbahçe maçında olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kayseri Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, forma giyemeyecek üç futbolcuya kanat oyuncusu Carlos Mane'de eklendi. Portekiz asıllı Gineli futbolcu, eşinin sağlık sorunları nedeniyle Portekiz'e gitti. Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakacak.

Mane, bu sezon oynanan Trabzonspor ve Eyüpspor maçı öncesinde de özel izni nedeniyle ülkesine gitmişti. Sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.






#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Carlos Mane

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