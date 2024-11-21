Sinan Kaloğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı: 'İyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz'

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe maçının değerlendirerek, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Açıkçası oyuncularımın performansından, antrenmandaki özverilerinden gayet memnunum. İyi bir şekilde, konsantre şekilde devam ediyoruz. Bakıldığında milli takım öncesi oynanan maçlarda özgüvenimiz biraz yükseldi. Alınan sonuçlar da bizim için iyi oldu. İnşallah şimdi milli takım arasından sonra da tekrardan o özgüvene devam edip iyi sonuçlar almaya çalışacağız. İyi bir karşılaşma oynayacağız. Rakibimizin gücü belli zaten. Bununla alakalı benim bir şey söylememe gerek yok. Türkiye’de şu an en iyi kadrosu olan birkaç takımdan bir tanesi Fenerbahçe. Benim hep söylediğim bir şey var. Benim futbolculuk kariyerimde de çok böyle örnekler yaşadık. Bence imkansız diye bir şey yok. İyi mücadele edersek, iyi konsantre olursak, stratejik anlamda evet Fenerbahçe’nin çok artıları var ama eksi tarafları da var. Onların üstüne de çalışıyoruz. Biz iyi konsantre olarak, takım olarak iyi mücadele ederek iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.