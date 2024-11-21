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Süper Lig 13. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig 13. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

12:5921/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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TFF
TFF

Milli maçların ardından Süper Lig'de 13. hafta heyecanı bu hafta başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 13. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 13. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.


Süper Lig'de 13. haftası Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçla başlayacak.


SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇLARINI HANGİ HAKEMLER YÖNETECEK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 Kasım Cumartesi

13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün

16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00: Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu


24 Kasım Pazar

13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu


25 Kasım Pazartesi

20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen










#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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