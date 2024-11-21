Trabzonspor’da gerçekleştirilecek olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan seçimlere tek aday olarak girecek. Dün itibarıyla sonlanan başvurularda, Doğan dışında herhangi bir isim başvuruda bulunmadı.





Öte yandan organ ve kurullar için Divan Başkanlık Kurulu’na, Denetim Kurulu Başkanlığı için İsmet Keskin; Disiplin Kurulu Başkanlığı için Haluk Raci Gençosmanoğlu; Sicil Kurulu Başkanlığı için ise Serdar İsaoğlu, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş, Seykan Gülen ve Hasan Basri Halisçelik adaylık başvurusunda bulundu.





Trabzonspor Genel Kurulu'nda çoğunluk sağlanamadı

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelendi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:





"Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu’nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 21 Kasım 2024 Perşembe (bugün) saat 10.00’da “Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri- Trabzon” adresinde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9905 üyemizden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir.





Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı 30-Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00’da “Hayri Gür Spor Salonu-Trabzon” adresinde yapılacaktır."











