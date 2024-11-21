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Şenol Güneş: Teknik anlamda benim kararım olacak

Şenol Güneş: Teknik anlamda benim kararım olacak

Ali Kemal Yazıcı
10:0921/11/2024, الخميس
Yeni Şafak
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Şenol Güneş idmanda oyunculara uyarılarda bulunuyor.
Şenol Güneş idmanda oyunculara uyarılarda bulunuyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Elimizdeki oyunculardan faydalanacağız. .Mevkilerin durumuna göre oyuncu alacağız. En son da başkan veya ben karar vereceğiz ama teknik anlamda son karar benim olacak" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, gazetecilerle sohbet etti. Transferlerle ilgili bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizdeki oyunculardan faydalanacağız. Mevkilerin durumuna göre oyuncu alacağız. İhsan Derelioğlu takip edecek, ben de başkana ileteceğim, imza ve maliyetlerini başkana götüreceğiz ama teknik anlamda ben karar vereceğim" dedi.


Güneş, Mendy'nin stoperde oynatılmasıyla ilgili olarak da, "İlk geldiğimde Savic ve Denswil'i stoperde oynattım. Ancak bu oyuncuların sakatlığı oldu. Mendy stoperde de ortada da oynayabiliyor" diye konuştu.

Denswil & Mendy

"Gidin değil oynayın diyorum"

Güneş, transfer konusunda ise "Önceliğimiz devre arasına kadar süreçte iskelet kadromuzun en azından 6-7 oyuncu kısmını netleştirmek ve ardından bir değişim olacaksa burada onu yapmak. Her oyuncu gidebilir. Oyunculara 'gidin' demiyorum, 'oynayın' diyorum. Yapılanma olacak. Katkı yapan kalsın biz bir kadro yapacağız. Şimdi sayıyı azaltarak yaptık. Denswil, Orsic, Bardhi milli takımda. Katkı veremeyince bir kulüp bulup para alamaz mı? Git idman da yap diyorum, ha gel burada da seni çalıştırayım dedim. Draguşün ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.








#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Süper Lig

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