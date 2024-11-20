Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu

Trabzonspor’da ay sonunda yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olan mevcut başkan Başkanı Ertuğrul Doğan’ın listesi Divan başkanlık Kurulu Başkanlığına sunuldu. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyad Kafkas listeyi mevcut bazı yöneticilerle birlikte Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri’ne giderek Divan Başkanı Mahmut Ören’e teslim etti.