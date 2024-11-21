Sacha Boey'den Galatasaray itirafı: 'O kadar baskı var ki...'

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen eski Galatasaraylı Sacha Boey, Alman televizyon kanalı Sport 1'e konuk oldu.
Münih'e transferi sonrası alışma süreci, Bundesliga ve Galatasaray günlerine değinen Boey'den dikkat çeken itiraf geldi.
"Münih'te kendimi tamamen evimde hissediyorum. Her zaman çok fazla analiz edip sorguladığım için alışmam biraz zaman aldı. İnsanlarla çok fazla konuşuyorum ve burada açılmak kolay. Dili kullanmada giderek daha iyi oluyorum, bu da günlük hayatımı benim için çok daha kolay hale getiriyor. Genel olarak, işlerin gidişatından çok memnunum ve işlerin iyileşmeye devam etmesini umuyorum."
"Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü! En iyi anlarım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz."
"Mesela Almanya'da statlar doluyken çok iyi hazırlanıyorum çünkü bunların hepsini Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum."