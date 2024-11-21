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Sacha Boey'den Galatasaray itirafı: 'O kadar baskı var ki...'

Sacha Boey'den Galatasaray itirafı: 'O kadar baskı var ki...'

12:0121/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sacha Boey
Sacha Boey

Bayern Münih forması giyen eski Galatasaraylı Sacha Boey, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Fransız bek oyuncusu, Bundesliga ve Süper Lig'deki baskı ortamını karşılaştırdı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen eski Galatasaraylı Sacha Boey, Alman televizyon kanalı Sport 1'e konuk oldu.


Münih'e transferi sonrası alışma süreci, Bundesliga ve Galatasaray günlerine değinen Boey'den dikkat çeken itiraf geldi.


Sacha Boey'in öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Tamamen evimde hissediyorum'

"Münih'te kendimi tamamen evimde hissediyorum. Her zaman çok fazla analiz edip sorguladığım için alışmam biraz zaman aldı. İnsanlarla çok fazla konuşuyorum ve burada açılmak kolay. Dili kullanmada giderek daha iyi oluyorum, bu da günlük hayatımı benim için çok daha kolay hale getiriyor. Genel olarak, işlerin gidişatından çok memnunum ve işlerin iyileşmeye devam etmesini umuyorum."

'Baskı artık sizi etkilemiyor'

"Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü! En iyi anlarım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz."

'Hepsini Türkiye'de yaşadım'

"Mesela Almanya'da statlar doluyken çok iyi hazırlanıyorum çünkü bunların hepsini Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum."




#Sacha Boey
#Galatasaray
#Bayer Münih

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