Sacha Boey'den Galatasaray itirafı: 'O kadar baskı var ki...'

"Münih'te kendimi tamamen evimde hissediyorum. Her zaman çok fazla analiz edip sorguladığım için alışmam biraz zaman aldı. İnsanlarla çok fazla konuşuyorum ve burada açılmak kolay. Dili kullanmada giderek daha iyi oluyorum, bu da günlük hayatımı benim için çok daha kolay hale getiriyor. Genel olarak, işlerin gidişatından çok memnunum ve işlerin iyileşmeye devam etmesini umuyorum."