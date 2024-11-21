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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Yıldız isim 2-3 hafta yok

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Yıldız isim 2-3 hafta yok

12:2721/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ernest Muçi
Ernest Muçi

Beşiktaş, Arnavutluk Milli Takımı'ndan sakat dönen Ernest Muçi'nin sağlık durumunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama saptandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan Ernest Muçi'nin sağlık durumunu açıkladı.


23 yaşındaki oyuncunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama belirlendi.


Beşiktaş'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Arnavutluk milli takımının Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi’nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır."



Muçi'nin, 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.





#Beşiktaş
#Ernest Muçi
#Sakatlık

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