Fenerbahçe'nin Archie Brown için yaptığı teklif ortaya çıktı: Sol bek için geri sayım

Fenerbahçe'de sol bek arayışları devam ediyor. Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sarı lacivertliler, sol bek transferi için gaza bastı. Kostic'in tam bir sol bek olmaması ve Levent Mercan'ın da teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girememesi nedeniyle Fenerbahçe rotasını Belçika'ya çevirdi.





Fenerbahçe'nin Archie Brown için yaptığı teklif ortaya çıktı

Belçika ekibi Gent forması giyen Archie Brown'u transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de, hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmeler başladı. Sarı lacivertli kulübün, Belçika ekibi Gent'e 7 milyon Euro teklif yaptığı iddia edildi.









Teklif reddedildi

Fakat bu teklifin Gent tarafından kabul görmediği ifade edildi. Gent'in 7 milyon Euro'yu yetersiz bulduğu ve Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istediği iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu rakamlara çıkmak istemediği ve oyuncuyu daha düşük bir bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katmak istediği öğrenildi.





2023 yılında Lausanne'dan Gent'e 4 milyon Euro'ya transfer olan Brown bu sezon 23 maça çıkıp 2 gol attı 4 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.















