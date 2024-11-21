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Fenerbahçe'de ayrılık: Yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık: Yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu

Ömer Çelikbaşlı
09:3821/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Sarı lacivertli takımda, yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor. Hatta yeni takımı bile belli oldu.

Fenerbahçe transfer dönemine hızlı girmeye çalışıyor. Sarı lacivertli kulüp, hem kullanmadığı oyuncuları göndermek hem de takıma yeni katkılar yapmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.


Bartuğ Elmaz'ın yeni takımı belli oldu

Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho'nun forma şansı verdiği fakat daha sonra çok fazla süre alamayan Bartuğ Elmaz, devre arasında sarı lacivertli takıma veda ediyor. 21 yaşındaki ön libero daha önce Sivasspor'a kiralanmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor’da geçiren Bartuğ’un, devre arasında yeniden kırmızı beyazlı takıma kiralanacağı iddia edildi. Elmaz'ın da bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.



Bu sezon toplamda 3 resmi maçta süre alan Bartuğ Elmaz, 46 dakika oynadı. Sözleşmesi 202 yılında bitecek olan 21 yaşındaki oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.




Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçına Bartuğ ilk 11'de başlamıştı

#Fenerbahçe
#Bartuğ Elmaz
#Sivasspor

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