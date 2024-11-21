Jose Mourinho'dan büyük sürpriz: Talisca yerine başka bir yıldızı tercih etti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli takım, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için görüşmelerini sürdürüyor. Brezilyalı yıldızı ikna eden Fenerbahçe, Al Nassr ile olan görüşmelerinde de önemli mesafe aldı.





Jose Mourinho, Cristian Eriksen'i Fenerbahçe'ye istiyor

Fakat Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözünü Manchester United'a çevirdiği ifade edildi. Manchester United’ın yeni teknik patronu Ruben Amorim, kadroya ilk neşteri ocak ayında vurmaya hazırlanıyor. Gözden çıkardığı isimlerden birinin Cristian Eriksen olduğu kaydedildi.





Portekiz medyasına göre deneyimli orta saha oyuncusu, ocak ayında Manchester'a veda edecek. Haberde Eriksen’in, Amorim tarafından gönderilecekler listesine eklenmesine en çok Mourinho’nun sevinebileceği vurgulandı.









Mourinho'nun eski öğrencisi

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik patronunun, Tottenham’dan öğrencisi olan Cristian Eriksen’i çok sevdiği ve kendisini Fenerbahçe’ye istediği iddia edildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.





Bu sezon İngiliz kulübüyle toplamda 13 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, 4 gol ve 3 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Eriksen'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro.



















