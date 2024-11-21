Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho'dan büyük sürpriz: Talisca yerine başka bir yıldızı tercih etti

Jose Mourinho'dan büyük sürpriz: Talisca yerine başka bir yıldızı tercih etti

Haber Merkezi
10:0521/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'yı kadrosuna katacağı ifade edilmişti. Fakat Portekiz basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun başka bir oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli takım, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için görüşmelerini sürdürüyor. Brezilyalı yıldızı ikna eden Fenerbahçe, Al Nassr ile olan görüşmelerinde de önemli mesafe aldı.


Jose Mourinho, Cristian Eriksen'i Fenerbahçe'ye istiyor

Fakat Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözünü Manchester United'a çevirdiği ifade edildi. Manchester United’ın yeni teknik patronu Ruben Amorim, kadroya ilk neşteri ocak ayında vurmaya hazırlanıyor. Gözden çıkardığı isimlerden birinin Cristian Eriksen olduğu kaydedildi.


Portekiz medyasına göre deneyimli orta saha oyuncusu, ocak ayında Manchester'a veda edecek. Haberde Eriksen’in, Amorim tarafından gönderilecekler listesine eklenmesine en çok Mourinho’nun sevinebileceği vurgulandı.



Mourinho'nun eski öğrencisi

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik patronunun, Tottenham’dan öğrencisi olan Cristian Eriksen’i çok sevdiği ve kendisini Fenerbahçe’ye istediği iddia edildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.


Bu sezon İngiliz kulübüyle toplamda 13 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, 4 gol ve 3 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Eriksen'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro.






#Fenerbahçe
#Cristian Eriksen
#Jose Mourinho

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Geceleri çok, gündüzleri az ışık ölüm riskini artırıyor