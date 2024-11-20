Fenerbahçeli oyuncu Jayden Oosterwolde hem Fenerbahçe hem Mourinho hem de kariyerine yönelik açıklamalarda bulundu. ESPN'e açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki oyuncu, sakatlık yaşamasaydı sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmayı planladığını söyledi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Tedavi sürecim iyi gidiyor"

"Samsunspor ile deplasmanda oynuyorduk. Sağ bek derin bir top gönderdi. Araya girmeyi başardım ama ayağımı burktum. Dizimde bir şeylerin patladığını hissettim. Yine de o anda en kötüsünden korkmamıştım. MR'dan sonra doktor çapraz bağ olduğunu söylediğinde durum biraz daha kötüleşti. Benim için kötü haber. Tedavi sürecim şu anda iyi gidiyor. Elbette benim için büyük bir talihsizlik ama üstesinden geliyorum. Geri döneceğim."





Ayrılık itirafı

"Sakatlandığınızda her şey bir süreliğine duruyor. Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir."









"Artık bir sol bekim yok"

Yaşadığı sakatlığın ardından kendisine ilk mesaj atanın teknik direktörü Jose Mourinho olduğunu söyleyen Jayden Oosterwolde, "İlk mesaj şuydu; 'Git Jayden. Şimdi büyük sorunlarım var, artık bir sol bekim yok.' Ameliyat için orada olabilseydi geleceğini söyledi. Maalesef bu mümkün olmadı çünkü AZ Alkmaar maçı var. Onunla iyi bir ilişkim var." açıklamasında bulundu.





"Çok iyi bir teknik direktör"

"Mourinho, taktik olarak çok iyi bir teknik direktör. Aynı zamanda insan olarak da öyle. Çok fazla şaka yapıyor ama çok ciddi de olabiliyor. Bazen bir teknik direktörün taktiksel olarak çok iyi olduğunu ancak oyuncularıyla arasının iyi olmadığını söylerler ama Mourinho her ikisini de çok iyi yapabiliyor."



























