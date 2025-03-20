Kerem Aktürkoğlu Macaristan maçının adamını seçti: 'Takdir etmek lazım'

"Bugün farklı bir rolde, hocamla kampa geldikten sonra konuştuk, böyle oynatmak istediğini söyledi. Ben de takıma yardımcı olacaksam pozisyonun fark etmeyeceğini söyledim. Kaleye yakın oynamak benim için güzel. Önemli olan bugünkü galibiyetti. Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamanın özlemini yaşıyorduk. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Daha işimiz bitmedi. Bunun bilincindeyiz. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah ikinci maçta da bunu tamamlarız."