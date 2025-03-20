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Kerem Aktürkoğlu Macaristan maçının adamını seçti: 'Takdir etmek lazım'

Kerem Aktürkoğlu Macaristan maçının adamını seçti: 'Takdir etmek lazım'

22:3420/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kerem Aktürkoğlu, Macaristan karşısında 1 gol, 1 asistle oynadı.
Kerem Aktürkoğlu, Macaristan karşısında 1 gol, 1 asistle oynadı.

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşını sergilediği performanstan dolayı kutladı ve maçın adamını seçti.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. 1 gol 1 asistlik performansıyla galibiyette kritik rol oynayan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası soruları yanıtladı.


Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu röportajından öne çıkanlar şöyle:
'Daha işimiz bitmedi'

"Bugün farklı bir rolde, hocamla kampa geldikten sonra konuştuk, böyle oynatmak istediğini söyledi. Ben de takıma yardımcı olacaksam pozisyonun fark etmeyeceğini söyledim. Kaleye yakın oynamak benim için güzel. Önemli olan bugünkü galibiyetti. Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamanın özlemini yaşıyorduk. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Daha işimiz bitmedi. Bunun bilincindeyiz. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah ikinci maçta da bunu tamamlarız."


'Oğuz'u da takdir etmek lazım'

"Asistim çok daha güzeldi. Golde topu göremedim, omuzumla attım. Güzel bir goldü. Oğuz'u da takdir etmek lazım. İki asistle maçın yıldızı bence. Hepimiz çok güzel oynadık. Bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık."






#Kerem Aktürkoğlu
#Türkiye
#Macaristan

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