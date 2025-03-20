Rams Park'ta alkışlanan Fenerbahçeli futbolcu: İlk maçında takdir gördü

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekibimiz adına mücadelede bir isim dikkatleri üzerine çekti ve taraftarların alkışını aldı.
A Milli Takımımızın Macaristan ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Oğuz Aydın, ilk defa Ay-Yıldızlı formayı giydi.
İlk maçında iki asist yapan Oğuz Aydın takdir gördü. İlk golde Orkun Kökçü'ye ikinci golde de Kerem Aktürkoğlu'na asist yapan oyuncu sahadan çıkarken ayakta alkışlandı.
Galatasaray'ın maçlarını oynadığı stadyum olan Rams Park'ta taraftarlar, Oğuz Aydın'ı oyundan çıkarken ayakta alkışladı.
İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Oğuz Aydın'ı oyundan çıktıktan sonra ilk tebrik eden isim oldu.
A Milli Takımımız'da Porto'da forma giyen Deniz Gül de Macaristan karşılaşmasında ilk defa Ay-Yıldızlı formayı giydi. Futbolseverler, ilk defa A Milli Takım forması giyen isimlerin performanslarını takdirle karşıladı.
Milli Takım'da günün iyilerinden olan Orkun Kökçü, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Milli futbolcu Oğuz Aydın, Fenerbahçe ile çıktığı 15 maçta 5 gol attı, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.