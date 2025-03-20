Rams Park'ta alkışlanan Fenerbahçeli futbolcu: İlk maçında takdir gördü

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekibimiz adına mücadelede bir isim dikkatleri üzerine çekti ve taraftarların alkışını aldı.

1 /7 A Milli Takımımızın Macaristan ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Oğuz Aydın, ilk defa Ay-Yıldızlı formayı giydi.

2 /7 İlk maçında iki asist yapan Oğuz Aydın takdir gördü. İlk golde Orkun Kökçü'ye ikinci golde de Kerem Aktürkoğlu'na asist yapan oyuncu sahadan çıkarken ayakta alkışlandı.

3 /7 Galatasaray'ın maçlarını oynadığı stadyum olan Rams Park'ta taraftarlar, Oğuz Aydın'ı oyundan çıkarken ayakta alkışladı.

4 /7 İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Oğuz Aydın'ı oyundan çıktıktan sonra ilk tebrik eden isim oldu.

5 /7 A Milli Takımımız'da Porto'da forma giyen Deniz Gül de Macaristan karşılaşmasında ilk defa Ay-Yıldızlı formayı giydi. Futbolseverler, ilk defa A Milli Takım forması giyen isimlerin performanslarını takdirle karşıladı.

6 /7 Milli Takım'da günün iyilerinden olan Orkun Kökçü, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.