NBA

Kevin Durant koronavirüse yakalandı

NBA ekibi Brooklyn Nets’in yıldız basketbolcusu Kevin Durant’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Durant’ın hiçbir virüs belirtisi göstermemesine karşın girdiği 4 test de pozitif olarak sonuçlandı.

Haber Merkezi İHA
31 yaşındaki ünlü basketbolcu Kevin Durant sezon başında Brooklyn Nets ile anlaşmıştı.

31 yaşındaki ünlü basketbolcu Kevin Durant sezon başında Brooklyn Nets ile anlaşmıştı.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Koronavirüs salgınından dolayı dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA ertelenmişti. Bu virüse NBA’deki basketbolcular da yakalandı.

Son olarak Brooklyn Nets’in yıldız basketbolcusu Kevin Durant’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Kulübü Brooklyn Nets’in de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 4 basketbolcunun korona virüse yakalandığı ifade edildi.

Nets’in açıklamasında hangi isimlerin koronavirüse yakalandığı belirtilmedi. ABD basınına açıklamalarda bulunan Durant, testin pozitif çıktığı ve kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Bunun yanı sıra Durant’ın hiçbir belirti göstermemesine karşın koronavirüse yakalandığı ve girdiği 4 testin de pozitif çıktığı açıklandı.


  • NBA’de koronavirüse yakalananların sayısı da, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant ve Brooklyn Nets’in 3 oyuncusuyla birlikte 7’e yükseldi.

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