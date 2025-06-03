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Kimse Türkiye’ye küfredemez

Kimse Türkiye’ye küfredemez

04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
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Ergin Ataman.
Ergin Ataman.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda yenildikleri maçta teknik faulle oyundan ihraç edilirken, tribündeki skandal tezahüratlarla ilgili “Sirk! Burada spor yapılmıyor. Kimse ülkeme küfür edemez” diyerek tepki gösterdi. Büyüyen gerginliğe el koyan Yunanistan hükümeti, yarınki serinin 3. maçını erteledi.

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin önceki gece oynanan ikinci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Olympiakos’a deplasmanda 91-83 yenilirken, seri 1-1’e geldi. Karşılaşmanın sonlarına doğru Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman teknik faulle oyundan ihraç edilirken, tribündeki skandal tezahüratlarla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Maç öncesi ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi" ifadelerini kullandı.

SEZON YARIM KALABİLİR

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ve ailesi de maçta kendilerine yönelik ağır küfürlerin ardından salondan çıkmak zorunda kaldı. Tüm bu gerginliğin ardından ise duruma Yunan devleti el koydu. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, pazar gecesi yaşanan olayların ardından OAKA'da yarın oynanacak üçüncü maçın devlet kararıyla ertelendiğini duyurdu. İki kulüp başkanı ile yapılacak toplantıda sükunet ve el sıkışma olmaması durumunda final serisinin oynatılmayacağı, sezonun yarıda kalacağı belirtildi.

'Irkçı tezahürat'

  • Antrenör Ergin Ataman, maçta yaşananları şöyle özetledi: "Başkanımız ailesine ağza alınmayacak küfürler edilince sert tepki gösterdi ve sahayı terk etti. Maçın son periyodunda Türkiye'ye yönelik ağır küfürlü tezahürat başlayınca ben buna tepki gösterdim. Hakeme, bunun ırkçı tezahürat olduğunu söyledim. Aldırış etmedi ve beni attı."


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