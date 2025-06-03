Kimse Türkiye’ye küfredemez

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin önceki gece oynanan ikinci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Olympiakos’a deplasmanda 91-83 yenilirken, seri 1-1’e geldi. Karşılaşmanın sonlarına doğru Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman teknik faulle oyundan ihraç edilirken, tribündeki skandal tezahüratlarla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Maç öncesi ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi" ifadelerini kullandı.