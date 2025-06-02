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VakıfBank'dan smaçör takviyesi: Cazaute resmen açıklandı

VakıfBank'dan smaçör takviyesi: Cazaute resmen açıklandı

18:482/06/2025, Pazartesi
AA
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Helena Cazaute
Helena Cazaute

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 28 yaşındaki Fransız smaçör Helena Cazaute'u transfer ettiğini duyurdu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Fransız smaçör Helena Cazaute'u transfer ettiğini duyurdu.


Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank forması giyecek.


Son olarak İtalyan ekibi Numia Vero Volley ile İstanbul'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele eden Cazaute, Fransa Ligi'nde 2 kez mutlu sona ulaşırken 2 Fransa Kupası ve 1 Challenge Kupası da elde etti.




#VakıfBank Kadın Voleybol Takımı
#Helena Cazaute
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