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Fenerbahçe Medicana Hande Baladın'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe Medicana Hande Baladın'ı renklerine bağladı

14:082/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
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Hande Baladın
Hande Baladın

Eczacıbaşı Kulübü'nden ayrılan milli voleybolcu Hande Baladın'ın yeni adresi Fenerbahçe Medicana oldu. Sarı-lacivertliler sözleşmenin detaylarını duyurdu.

Fenerbahçe Medicana, son olarak Eczacıbaşı'nda forma giyen milli voleybolcu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.


Sarı-lacivertliler, milli smaçör ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.


Fenerbahçe'nin “Dünya’nın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın.”
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#Hande Baladın
#Fenerbahçe Medicana
#Voleybol
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