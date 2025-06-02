Fenerbahçe Medicana Hande Baladın'ı renklerine bağladı

Hande Baladın
Eczacıbaşı Kulübü'nden ayrılan milli voleybolcu Hande Baladın'ın yeni adresi Fenerbahçe Medicana oldu. Sarı-lacivertliler sözleşmenin detaylarını duyurdu.
Fenerbahçe Medicana, son olarak Eczacıbaşı'nda forma giyen milli voleybolcu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, milli smaçör ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin “Dünya’nın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın.”
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