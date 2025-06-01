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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 ayrılık

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 ayrılık

18:281/06/2025, Pazar
AA
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Fenerbahçe Medicana
Fenerbahçe Medicana

Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 10 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 10 oyuncusuyla yola devam etmeyeceğini duyurdu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Drazen Luburic, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Jeffrey Jendryk, Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Yasin Aydın, Meisam Salehi ve Denis Oleg Karyagin ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sporcularımıza, kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz." denildi.




#Fenerbahçe Medicana
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