Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 10 ayrılık

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Drazen Luburic, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Jeffrey Jendryk, Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Yasin Aydın, Meisam Salehi ve Denis Oleg Karyagin ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sporcularımıza, kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz." denildi.