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Fenerbahçe Efeler Ligi'ni 3'üncü tamamladı

Fenerbahçe Efeler Ligi'ni 3'üncü tamamladı

23:0130/04/2025, Çarşamba
AA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, Arkasspor'u 3-1 mağlup etti ve sezonu üçüncü tamamladı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı üçüncü maçında Arkasspor'u 3-1 yendi.


Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Yiğit Gülmezoğlu, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Caner Pekşen, Çağatay Durmaz, Karyagin)


Arkasspor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin, Ulaş Topbaşlı (Zenger, Atlla Öztire, Can Koç)


Setler: 25-23, 14-25, 25-20, 25-20


Süre: 108 dakika (29, 26, 27, 26)


Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seride durumu 2-1'e getirerek Efeler Ligi'ni üçüncü tamamladı.






#Fenerbahçe Medicana
#Arkasspor
#SMS Grup Efeler Ligi
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