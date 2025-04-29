16 yaş altı milli takımlarımızın filedeki rakipleri belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2-13 Temmuz'da Arnavutluk ve Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda milli takım, 2. Grup'ta Kosova, Hırvatistan, Macaristan, Slovenya, Çekya, Yunanistan ve Karadağ ile eşleşti.