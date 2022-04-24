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Spor Köln taraftarları Salih Özcanın kalmasını istiyor Maçta pankart açtılar
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Köln taraftarları Salih Özcan'ın kalmasını istiyor: Maçta pankart açtılar

Almanya Bundesliga ekibi Köln taraftarları milli futbolcu Salih Özcan'ın takımda kalmasını istiyor. 2022-2023 sezonu sonunda Köln ile sözleşmesi bitecek olan Özcan'ı başta Bundesliga ekipleri olmak üzere Avrupa'dan birçok kulüp transfer listesine ekledi.

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Haber Merkezi DHA
Köln taraftarları Salih Özcanın kalmasını istiyor: Maçta pankart açtılar
Salih Özcan için taraftarlar pankart açtı.

Köln taraftarları Arminia Bielefeld'i 3-1'i mağlup ettikleri mücadele sonrası kale arkası tribününe, "Salih sözleşme uzatmanı istiyoruz. Çünkü sen FC Köln'ün evladısın" yazılı pankart açtı.

"Teklifleri değerlendireceğiz"

İyi performansıyla teknik ekibin de takımda kalmasını istediği Salih Özcan, teknik direktör Steffen Baumgart'a, "Gelecek sezon sonuna kadar takımımdayım. Köln benim için çok önemli, ben buralıyım. Köln'ün çocuğuyum. Sözleşmem bittikten sonra gelen teklifleri menajerimle değerlendireceğiz" dediği öğrenildi.

Taraftarların açtığı pankart
Taraftarların açtığı pankart

Netlik kazanmadı

Öte yandan Köln'ün sportif direktörü Christian Keller'in gelecek sezondan itibaren takımda genç yeteneklere yer vermeyi planlıyor olması takımın golcüsü Anthony Modeste ve milli futbolcu Salih Özcan'ın geleceği konusunda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili soru işareti oluşturuyor.

  • Köln, Bundesliga'da 49 puanla yedinci sırada yer alırken Avrupa kupalarına giderek 30 milyon euroyu aşan borcundan kurtulmak istiyor.

Salih Özcan bu sezon 32 maçta, 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Salih Özcan bu sezon 32 maçta, 2 gol ve 1 asistle oynadı.
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