Konyaspor-Trabzonspor

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.

Konyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son altı maçta da rakibine gol atan ve bu süreçte mağlubiyet almayan (3G 3B) bordo mavililer, bu istikrarını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 4B), en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda rakibine iç sahada yenilmişti (1-2).

Konyaspor'un 11'i;

Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Jonsson, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Riad Bajic.

Trabzonspor'un 11'i;

Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.

Karşılaşma 20.00'de başlayacak ve sayfamız sürekli olarak güncellenecektir...