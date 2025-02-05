İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid deplasmanda Leganes ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alberola Rojas yönetecek. Milli yıldız Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. 15. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid’in 10 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Leganes rakibini 2 kez mağlup ederken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden yayınlanacak, şifresiz mi? İşte maça dair tüm bilgiler.
LEGANES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Leganes - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
LEGANES - REAL MADRİD CANLI SKOR
LEGANES - REAL MADRİD CANLI İZLE
LEGANES - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
ARDA GÜLER LEGANES MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Real Madrid, çeyrek final karşılaşmasının ardından ligde Atletico Madrid ve Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City maçlarına çıkacak.
İtalyan çalıştırıcı Ancelotti’nin ligde forma şansı bulamayan oyuncuları, kupada değerlendirmesi düşünülüyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler’in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
REAL MADRİD'DE TAKIMIN EN GOLCÜSÜ KİM?
Yaz transfer sezonunda Real Madrid’in Fransız ekibi Paris Saint - Germain’den kadrosuna kattığı Mbappe takımın en golcü oyuncusu oldu. Fransız yıldız ligde bu sezon 15 gollük katkı verirken Şampiyonlar Ligi’nde ise 8 maçta 3 gol attı. Tüm kulvarlarda toplam 33 karşılaşmada süre alan oyuncu 21 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Leganes karşısında sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Mbappe takımının en önemli kozu olacak.
REAL SON MAÇINI 3-0 KAZANDI
Real Madrid, ligde Leganes deplasmanında rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Kasım ayında oynanan mücadelede eflatun-beyazlıların gollerini Mbappe, Valverde ve Bellingham kaydetti.