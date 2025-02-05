çeyrek finalinde Leganes ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Rakibini son karşılaşmada 3-0 mağlup eden Real Madrid yarı final için sahada olacak. Carlo Ancelotti’nin şans vermesi halinde Arda Güler sahada olacak. Peki, Leganes -

çeyrek finalinde Leganes ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Rakibini son karşılaşmada 3-0 mağlup eden Real Madrid yarı final için sahada olacak. Carlo Ancelotti’nin şans vermesi halinde Arda Güler sahada olacak. Peki, Leganes -

Yaz transfer sezonunda Real Madrid’in Fransız ekibi Paris Saint - Germain’den kadrosuna kattığı Mbappe takımın en golcü oyuncusu oldu. Fransız yıldız ligde bu sezon 15 gollük katkı verirken Şampiyonlar Ligi’nde ise 8 maçta 3 gol attı. Tüm kulvarlarda toplam 33 karşılaşmada süre alan oyuncu 21 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Leganes karşısında sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Mbappe takımının en önemli kozu olacak.