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Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nereden izlenir?

Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nereden izlenir?

09:565/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid deplasmanda Leganes ile karşılaşacak.
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid deplasmanda Leganes ile karşılaşacak.

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid deplasmanda Leganes ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alberola Rojas yönetecek. Milli yıldız Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. 15. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid’in 10 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Leganes rakibini 2 kez mağlup ederken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden yayınlanacak, şifresiz mi? İşte maça dair tüm bilgiler.

Real Madrid,
çeyrek finalinde Leganes ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Rakibini son karşılaşmada 3-0 mağlup eden Real Madrid yarı final için sahada olacak. Carlo Ancelotti’nin şans vermesi halinde Arda Güler sahada olacak. Peki, Leganes -
nereden izlenir, canlı izleme linki var mı? İşte detaylar.

LEGANES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leganes - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

LEGANES - REAL MADRİD CANLI SKOR

LEGANES - REAL MADRİD CANLI İZLE

Leganes - Real Madrid maçını canlı izlemek için

LEGANES - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD:
Lunin; Vazquez, Tchouameni, Asencio, Mendy; Valverde, Modric; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe
LEGANES:
Soriano; Altimira, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Cruz; Raba, Neyou, Tapia, Rodriguez; De La Fuente

ARDA GÜLER LEGANES MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid, çeyrek final karşılaşmasının ardından ligde Atletico Madrid ve Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City maçlarına çıkacak.

İtalyan çalıştırıcı Ancelotti’nin ligde forma şansı bulamayan oyuncuları, kupada değerlendirmesi düşünülüyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler’in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

REAL MADRİD'DE TAKIMIN EN GOLCÜSÜ KİM?

Yaz transfer sezonunda Real Madrid’in Fransız ekibi Paris Saint - Germain’den kadrosuna kattığı Mbappe takımın en golcü oyuncusu oldu. Fransız yıldız ligde bu sezon 15 gollük katkı verirken Şampiyonlar Ligi’nde ise 8 maçta 3 gol attı. Tüm kulvarlarda toplam 33 karşılaşmada süre alan oyuncu 21 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Leganes karşısında sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Mbappe takımının en önemli kozu olacak.

REAL SON MAÇINI 3-0 KAZANDI

Real Madrid, ligde Leganes deplasmanında rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Kasım ayında oynanan mücadelede eflatun-beyazlıların gollerini Mbappe, Valverde ve Bellingham kaydetti.

İSPANYA KRAL KUPASI FİKSTÜR






#Leganes
#Real Madrid
#İspanya Kral Kupası

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