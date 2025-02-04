’nde Al Nassr evinde Al Wasl Dubai’yi 4-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo maçta 2 gol kaydederek galibiyetin mimarı oldu. Al Nassr 5. galibiyetini alarak 16 puanla 3. sırada yer aldı. Al Nassr - Al Wasl Dubai maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.