AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Nassr evinde Al Wasl Dubai’yi 4-0 mağlup etti.
Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu 7. haftasında evinde Al Wasl Dubai’yi konuk etti. Maç Al Nassr’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 25’ Ali Al Hassan, 44’ ve 78’ Cristiano Ronaldo (2), 88’ Abdulhakim Al Fatil’den geldi. Al Nassr bu kritik galibiyet ile puanını 16’ya çıkararak 3. sırada yer aldı. Al Wasl ise 11 puanla 5. sırada yer aldı. Al Nassr - Al Wasl Dubai maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
’nde Al Nassr evinde Al Wasl Dubai’yi 4-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo maçta 2 gol kaydederek galibiyetin mimarı oldu. Al Nassr 5. galibiyetini alarak 16 puanla 3. sırada yer aldı. Al Nassr - Al Wasl Dubai maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
AL NASSR - AL WASL DUBAİ MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - AL WASL DUBAİ MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - AL WASL DUBAİ MAÇ SONUCU
AL NASSR - AL WASL DUBAİ MAÇ SONUCU
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
#Al Nassr
#Al Wasl Dubai
#AFC Şampiyonlar Ligi