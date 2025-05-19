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Ligde kalmayı garantileyen Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Ligde kalmayı garantileyen Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

15:2719/05/2025, Pazartesi
AA
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Onvo Antalyaspor ile Gaziantep FK, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Abdurrahim Dursun (77) rakibi ile mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Onvo Antalyaspor ile Gaziantep FK, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Abdurrahim Dursun (77) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'de kalmayı garantileyen Onvo Antalyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını da başlattı.

Antalyaspor AŞ Başkanı Sinan Boztepe, yaptığı açıklamada, 36. hafta mücadelesinde dün Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan takımlarının, bitime iki hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediğini belirtti.


Futbolculara, teknik heyete, yöneticilere, personel ve taraftara teşekkür eden Boztepe, "Şimdi Antalyaspor'umuz için çok daha önemli bir sürece giriyoruz. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz. İnşallah çok daha büyük hedeflerin peşinde koşacağımız ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağımız bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.


Boztepe, tüm Antalyasporlulara birlik ve takımlarına destek olma çağrısında bulundu.



#Antalyaspor
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