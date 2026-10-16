Maç bitti onun yanına koştu: Vincenzo Italiano'nun görüntüsü olay oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda Oh (2) ve Murillo'nun golleriyle 3-2 yenerek haftayı 4. sırada kapattı. İlk iki haftada aldığı iki galibiyetle İlk 24 ihtimalini yüzde 51 oranına taşıyan siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takıma sağladığı katkı ise çok konuşuluyor.

Sözcü'de yer alan habere göre başarılı çalıştırıcı, maç biter bitmez genç öğrencisi Ümit Akdağ'ın yanına koşarak hararetle bir pozisyonu anlatmaya başladı. İlk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıkan Akdağ'ın ise hocasını pür dikkat dinlediği anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan Italiano, öğrencisi Akdağ'a öğütlerinin ardından galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı. 3 puanın sevincini ilk olarak Rıdvan Yılmaz ile yaşayan başarılı çalıştırıcı, ardından futbolcularıyla birlikte çok sayıdaki deplasman taraftarını selamladı.

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