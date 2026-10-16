Beşiktaş'ın galibiyeti Alman basınında: "Hoffenheim alay konusu oldu"
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yendi. Karşılaşma, Alman basınında da geniş yankı uyandırdı.
Beşiktaş'ın, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'ı deplasmanda mağlup ettiği maç Alman basınında manşetlere çıktı. İşte onlardan bazıları:
Bild'deki maç haberinde, "Hoffenheim sezona berbat bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi'nde büyük bir sürpriz olarak OFI karşısında 2-0'lık yenilgi aldı. Beşiktaş karşısında da hiçbir şey elde edemediler ve Hoffenheim, evinde deplasman maçı gibi geçen karşılaşmada 2-3'lük bir mağlubiyet yaşadı ve daha da derin bir krize sürükleniyor." ifadeleri yer aldı.
Haberde ayrıca, "En az bir Alman'ın kutlama yapacak sebebi var. Yaz aylarında Türkiye'ye transfer olan Alexander Nübel, yeni kulübünde başarılı bir sezon geçirmeye devam ediyor. Liginde ikinci sırada yer alan takımın tartışmasız bir numaralı kalecisi olan Nübel, ikinci Avrupa maçında ikinci galibiyetini kutluyor." denildi.
T-online'daki haberde ise maça ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Durum giderek daha da rahatsız edici bir hal alıyor. Hoffenheim'ın krizi kötüleşiyor. Hoffenheim bu sezon oynadığı yedi resmi maçın beşini kaybetti. Beşiktaş karşısında işleri tersine çevirmeyi umuyorlardı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi."
Sport1, Hoffenheim-Beşiktaş maçını, "Hoffenheim alay konusu oldu, kriz daha da kötüleşti. Alexander Nübel, Avrupa Ligi'nde Alman kaleciler arasındaki düelloyu kazanarak Hoffenheim'ı daha da derin bir krize sürükledi. Hoffenheim, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş'a 2-3 yenilerek turnuvadaki ikinci mağlubiyetini yaşadı." şeklinde okuyucularına aktardı.
Sky Sports ise Hoffenheim'ın krizinin daha da arttığı vurgulayıp, "Hoffenheim krizde. Beşiktaş, Hoffenheim'a bir Avrupa Ligi mağlubiyeti daha yaşattı. Avrupa Ligi'nin ikinci maç gününde Hoffenheim, Beşiktaş karşısında üst üste dördüncü resmi mağlubiyetini aldı. Maçın odak noktası ayrıca Oliver Baumann ve Alexander Nübel arasındaki Alman kaleci düellosu oldu." ifadelerini kullanıldı.