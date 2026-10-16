Beşiktaş'ın galibiyeti Alman basınında: "Hoffenheim alay konusu oldu"

Bild'deki maç haberinde, "Hoffenheim sezona berbat bir başlangıç ​​yaptı ve Avrupa Ligi'nde büyük bir sürpriz olarak OFI karşısında 2-0'lık yenilgi aldı. Beşiktaş karşısında da hiçbir şey elde edemediler ve Hoffenheim, evinde deplasman maçı gibi geçen karşılaşmada 2-3'lük bir mağlubiyet yaşadı ve daha da derin bir krize sürükleniyor." ifadeleri yer aldı.