Salah, iki asist ve bir golle yıldızlaştı.
Premier Lig 3. hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan maçı Liverpool 3-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 35 ve 42. dakikada Luis Diaz ve 56. dakikada Mohamed Salah kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 9 yaparak ikinci sıraya yükseldi.
Manchester United ise 3 puanla 14. sırada kaldı.
MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇ SONUCU
MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇ SONUCU
PREMİER LİG PUAN DURUMU
PREMİER LİG PUAN DURUMU
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#Premier Lig
1 hour ago