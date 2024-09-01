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Spor

Old Trafford'da Salah'ın gecesi: Liverpool deplasmanda Manchester United'ı mağlup etti |ÖZET

Liverpool, Premier Lig 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Manchester United'I 3-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 35 ve 42. dakikada Luis Diaz ve 56. dakikada Mohamed Salah attı. Manchester United-Liverpool maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:12 - 1/09/2024 Sunday
Güncelleme: 20:17 - 1/09/2024 Sunday
Yeni Şafak
Salah, iki asist ve bir golle yıldızlaştı.
Salah, iki asist ve bir golle yıldızlaştı.

Premier Lig 3. hafta karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geldi.


Old Trafford'da oynanan maçı Liverpool 3-0 kazandı.


Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 35 ve 42. dakikada Luis Diaz ve 56. dakikada Mohamed Salah kaydetti.


Bu sonucun ardından Liverpool puanını 9 yaparak ikinci sıraya yükseldi.


Manchester United ise 3 puanla 14. sırada kaldı.


MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Liverpool maçının özetini izlemek için


MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇ SONUCU


PREMİER LİG PUAN DURUMU


#Manchester United
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