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Manuel Fernandes'in idmanda attığı golü izle

Manuel Fernandes'ten muhteşem gol: Klasını konuşturmaya başladı

Kayserispor’un yeni transferi Manuel Fernandes, idmanda adeta şov yaptı. Portekizli yıldızın 90'a attığı gol büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi İHA
Fernandes, sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fernandes, sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde dün akşam yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı takım çift kale maç yaptı.

Mavi ve beyaz takımın karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Manuel Fernandes adeta kalitesini konuşturdu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu savunmaya rağmen, Silviu Lung’un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes’in çektiği şutta top 90’a giderken, kaleci Lung çaresiz kaldı.

Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes’i tebrik etti.

İşte Manuel Fernandes'in idmanda attığı o gol;


Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 5 gole sahne oldu: Yeni transferler dikkat çekti
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 5 gole sahne oldu: Yeni transferler dikkat çekti

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe, hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde İstanbulspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 8’inci dakikada Sinan Gümüş, 66’ncı dakikada Mert Hakan Yandaş ve 76’ncı dakikada Cisse’nin attığı gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleye Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Papiss Cisse, Kemal Ademi 11’i ile başlarken, konuk İstanbulspor; Alperen Uysal, Patrick, Welington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Onur Ergün, Egehan Gök, Eslem Öztürk, Rroca, Abazaj, Papa ilk 11'iyle sahaya çıktı. Fenerbahçe-İstanbulspor maçının önemli anları;Mücadelenin 8’inci dakikasında Ademi’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, takımını 1-0 öne geçirdi. İstanbulspor, 41’inci dakikada Rrco ve 42’nci dakikada Lemos’un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 66’ncı dakikada Sinan Gümüş’ün asistinde Mert Hakan Yandaş skora dengeyi getirdi: 2-2. 76’ncı dakikada sahneye çıkan Cisse maçın skorunu belirledi: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe-İstanbulspor maç özetini izlemek için;Fatih Tekke’den hakeme tepkiİstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçının hakemi Aytaç Geçgel’e tepki gösterdi. Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan hazırlık maçında İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakanın hakemi Aytaç Geçgel’e tepki gösterdi. Geçgel’in verdiği bir karar sonrasında saha içine giren Tekke, hakem Aytaç Geçgel’e ‘Canımı sıkma’ diyerek tepkide bulundu. Genç teknik adam daha sonra sakinleşerek saha kenarına geldi.İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçının hakemi Aytaç Geçgel’e verdiği bir karar sonrasında ‘Canımı sıkma’ diyerek tepki gösterdi ve sahaya girdi. Tekke zor sakinleştirildi pic.twitter.com/nT2xH2VRKG&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2020

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