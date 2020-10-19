SERİE A

Merih Demiral'dan inanılmaz sıçrama: Cristiano Ronaldo'ya rakip oldu

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Crotone ile oynanan maçta çekilen bir fotoğrafıyla gündem olmuştu. Milli futbolcumuzun hava topu mücadelesinde rakiplerinden daha yükseğe çıkarak vurduğu kafa vuruşunda ne kadar yüksekliğe ulaştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral'ın yükselişi Crotone maçında büyük gündem oluşturmuştu.

Merih Demiral'ın yükselişi Crotone maçında büyük gündem oluşturmuştu.

Milli maçlarda gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin takdirini kazanan Merih Demiral, milli ara sonrasındaki ilk Serie A maçında 11'de yer aldı.

1-1 biten mücadelede gösterdiği çabayla yine takdir gören oyuncunun içinde olduğu bir pozisyon sadece Türkiye'de değil İtalya'da da gündem haline geldi.

Crotone maçında yaşanan bir hava topu mücadelesinde iki rakibinin arasında topa sıçrayıp kafa vuruşu yapan Merih Demiral'ın 2.5 metrelik yüksekliğe ulaştığı ortaya çıktı.

1.90 boyunda olan milli oyuncunun ulaştığı yükseklik sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Merih Demiral, Crotone maçında 2.50 metre seviyesine kadar çıktı.
Merih Demiral, Crotone maçında 2.50 metre seviyesine kadar çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun sıçrayışı hala akıllarda

Yakın tarihte en yüksek noktaya ulaşan futbolcu ise Cristiano Ronaldo olmuştu. Portekizli dünya yıldızı Real Madrid forması giyerken eski takımı Manchester United'a 2.93 metreye ulaşmıştı.

Ronaldo bu kadar yükseğe sıçramayı nasıl başarıyor?

  • Portekizli yıldızın iki önemli özelliği var. İlki, Ronaldo sıçradıktan sonra dizlerini kırarak baldırlarını kalçasına yaklaştırıyor. Bu hareketin sonucunda normalde bel hizasında olan vücudun ağırlık merkezini daha yukarıya taşıyor. Sıçrama anında pek çok kas çalışıyor ama en etkili olan üst bacak kası olan quadriceps. Ronaldo'nun bu kası normal insanlardan çok daha güçlü.

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında inanılmaz bir yükselişe imza atmıştı.
Cristiano Ronaldo, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında inanılmaz bir yükselişe imza atmıştı.

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