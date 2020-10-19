Merih Demiral'dan inanılmaz sıçrama: Cristiano Ronaldo'ya rakip oldu

Milli maçlarda gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin takdirini kazanan Merih Demiral, milli ara sonrasındaki ilk Serie A maçında 11'de yer aldı.

1-1 biten mücadelede gösterdiği çabayla yine takdir gören oyuncunun içinde olduğu bir pozisyon sadece Türkiye'de değil İtalya'da da gündem haline geldi.

Crotone maçında yaşanan bir hava topu mücadelesinde iki rakibinin arasında topa sıçrayıp kafa vuruşu yapan Merih Demiral'ın 2.5 metrelik yüksekliğe ulaştığı ortaya çıktı.

1.90 boyunda olan milli oyuncunun ulaştığı yükseklik sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Cristiano Ronaldo'nun sıçrayışı hala akıllarda

Yakın tarihte en yüksek noktaya ulaşan futbolcu ise Cristiano Ronaldo olmuştu. Portekizli dünya yıldızı Real Madrid forması giyerken eski takımı Manchester United'a 2.93 metreye ulaşmıştı.

Ronaldo bu kadar yükseğe sıçramayı nasıl başarıyor?