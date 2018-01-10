Mert Nobre: Milli Takımda oynayamadığım için üzgünüm

Fenerbahçe'ye 2004 yılında transfer olarak Türkiye'deki kariyerine başlayan 37 yaşındaki santrfor, mavi-beyazlıların ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da soruları cevapladı.

Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da da top koşturan Nobre, uzun yıldan bu yana Türkiye'de futbol oynadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Fiziğim izin verirse, 1,5 sezon daha futbol oynamak istiyorum. Ailem İstanbul'da yaşıyor. Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Türkiye'de kalacağım. Antrenörlük kurslarına gideceğim. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'de teknik direktörlük yapacağım." diye konuştu.

"Hedefimiz Süper Lig"

"Takıma 18 yeni oyuncu katıldı, yeni teknik direktör geldi ve sistem değişti. Çok kolay puanlar kaybettik. Ardından teknik direktör değişikliği oldu ve motivasyonumuz arttı. Kaliteli bir takımız. Tabii ki çok zor ama hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Ligde ikinci yarının daha zor geçeceğini düşünüyorum."

"Türkiye'deki en iyi Brezilyalı Giuliano"

"Giuliano, geçen sezon Zenit'te de çok iyi oynadı. UEFA Avrupa Ligi'nde goller atıp, asistler yaptı. Bu sezon ise gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Galatasaray'da oynayan Maicon ve Fernando da kaliteli oyuncular. Beşiktaş'ta forma giyen Talisca ve arkadaşım Adriano da çok önemli futbolcular. Ama Türkiye'de forma giyen en iyi Brezilyalı oyuncunun Giuliano olduğunu düşünüyorum."

"Çalıştığım en iyi teknik direktör Denizli"

Nobre, Türkiye'de çalıştığı en iyi teknik adamın Mustafa Denizli olduğunu belirtti. Mustafa Denizli'nin teknik direktör olduğu 2008-2009 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de çalıştığım en iyi teknik direktör Mustafa Denizli. Çok iyi ve akıllı bir hoca. Türk futbolunu ve ligini de çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Cenk'in transferini yorumladı;

"Cenk, inşallah İngiltere'de başarılı olur. O, altyapı eğitimini Almanya'da almış. Neden altyapı eğitimini Türkiye'de almış bir oyuncu onun gibi olmasın. Türkiye'de aynı potansiyelde bir sürü oyuncu olduğuna eminim ama altyapı yetersiz."

"Milli takımda oynayamadığım için üzgünüm"

2006'da Türk vatandaşlığına geçerek Mert adını alan Nobre, A Milli Takım'da oynayamadığı için üzgün olduğunu söyledi. Beşiktaş ve ardından formasını giydiği Mersin İdmanyurdu'nda çok etkili bir performans sergilediğini aktaran Nobre, "O dönemde milli takım için teklif bekledim ama gelmedi. O şansı elde edemedim. Milli takımda oynayamadığım için üzgünüm. Şu an ise taraftar olarak milli takımı destekliyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin altyapı problemi var"

Nobre, Türkiye'deki mevcut yabancı kuralının Türk oyunculara zarar verdiği yorumlarına katılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin altyapı ve organizasyon problemi var. Federasyon ve kulüpler bu problemi çözebilmek için çalışmalı. Tabii ki oyuncu hemen altyapıdan A takıma çıkamaz. Brezilya'da altyapı çok önemli. Santos ve Sao Paulo gibi takımlar her sezon en az 2-3 oyuncusunu A takıma çıkarıyor. Ama burada böyle bir durum yok. 14 yıldır Türkiye'de oynuyorum. Bu süreçte Fenerbahçe'de altyapıdan A takıma çıkan oyuncu yok. Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Atınç Nukan, Galatasaray'da ise Arda Turan ve Emre Çolak var. Bu sayı çok az. Türkiye'de potansiyel var. Almanya'da birçok Türk oyuncu A takımlara çıkıyor. Türkiye'nin 80 milyon nüfusu var. Herkes Brezilya'daki gibi futbolu seviyor. Altyapı için farklı projeler üretilmeli."

"Beşiktaş'ın şansı yüzde 50"

Nobre, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak Beşiktaş'ın tur atlama şansının yüzde 50 olduğunu savundu. Bayern Münih'in çok kuvvetli bir takım olduğunu dile getiren Nobre, "Zor maçlar olacak. Beşiktaş başka takımla eşleşseydi, tur atlama şansı daha fazla olurdu. İlk maç çok önemli ama Beşiktaş'ın şansının yüzde 50 olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.