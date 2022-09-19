Milli güreşçi Taha Akgül TVNET'e konuk oldu

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül, TVNET ekranlarında Mustafa Göksel'in sunduğu Akşam Sporu programına konuk oldu.

Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u finalde 6-2 yenerek kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, bu büyük başarıyı elde ederken unutamadığı anları anlattı.

"Kendimi tekrardan dünyaya kanıtladım"

En son dünya şampiyonluğunu 2015 yılında ve 25 yaşındayken kazandığını, 6-7 senelik arada ise dünya şampiyonasında sadece 5 saniye ile final maçını kaybettiğini belirten Akgül, "Hamdolsun bu yıl son dakikalarda şampiyonluğu kaybetmedik. Çok inanmıştım ve buna ihtiyacım vardı. Rakiplerime de göz dağı verme adına da çok önemliydi. Kolay değil, geçen yılın dünya şampiyonunu yenerek bu altın madalyaya ulaştım. 2024 Paris Olimpiyatları öncesi hem motivasyon hem de rakiplere göz dağı verme açısından çok iyi oldu. İnşallah daha çok çalışarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı alacağım. Bu yolda da yaşadığım bu şampiyonluk bir de 7 yıl sonra geldiği için kariyerimin en önemli başarılarından biri oldu. Kendimi de tekrardan dünyaya kanıtladım." ifadelerine yer verdi.

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"Şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor"

Ülke genelinde güreş sporuna daha fazla önem verilmesi gerektiği görüşünü savunan Akgül, "Ben sporcu kariyerime Ankara BB Aski Spor Kulübü'nde devam ediyorum. Hamdolsun, bütün şampiyonluklar, milli takımımızın büyük çoğunluğu bizde. Kulüpten hazırdım zaten. Sadece son 1 ayda milli takımla hazırlandım. Bu anlamda verilen desteklerin daha da artması gerektiğini düşünüyorum. Alt yapıda sıkıntılı süreç devam ediyor. Şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Güreş çünkü her geçen yıl daha zorlaşıyor. Bütün dünya ülkeleri yeni sporcular hazırlıyor ya da transfer ediyor. Radikal kararlar alıp altyapıdaki sporcuları desteklemek gerekiyor. Genç yaşlarda madalya alamazsak, daha hiç alamayız. Devletimiz ve milletimizin bu konuları daha çok desteklemesi lazım." ifadelerini kullandı.

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"Bana ve ülkemize yenilgi yakışmıyor"

Dünya şampiyonluğunun kendisine çok iyi geldiğini ve 1 hafta sonra düğünü olduğunu, altın madalyayla birlikte çifte düğün yapacaklarını dile getiren Taha Akgül, "Bu zamana kadar hiç tatil yapmadım. 1 hafta sonra düğünüm var, çifte düğün yapacağız inşallah. Eğer şampiyon olamasaydım, çok kötü ve moralsiz bir şekilde olacaktık. Ama Allah nasip etti. Düğünden sonra çok kısa bir tatil yapıp 1.5 yıl sonraki olimpiyatlara dişimi çok sıkarak hazırlanacağım. Çünkü bize ve bana yenilgiler yakışmıyor." cümlelerine yer verdi.

"İnşallah Paris'te zirvede bırakacağım"

Bu sporu bir süre daha devam ettirmek istediğini ve kariyerini zirvede bırakmak istediğini de sözlerine ekleyen Akgül, "7-8 sene daha bu işi yapabilirim. Zirvede bırakmak istiyorum. İnşallah Paris'te ayakkabılarımı mindere koyup bırakacağım. Ondan sonra da yine sporun içinde kalmaya devam edeceğim, hangi kategori olduğu fark etmiyor." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

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"Motivasyon kaynağımız Türk Bayrağı'mızın göndere çekilmesi"

Son olarak tüm maçlara çıkarken tek motivasyon kaynağının İstiklal Marşı'mızın okunmasını ve Türk Bayrağı'mızın göndere çekilmesi olduğunu net bir şekilde dile getiren Akgül, "İnanın tek motivasyonumuz, istiklal marşımızın göndere çekilmesi. Çok alıştık buna. Tek istediğimiz final maçındaki hakemin düdüğü çalması ve şampiyon olmak. İnanın oraya gelene kadar ömrümüzden ömür gidiyor. Çeyrek finali, yarı finali ve finali her şeyi çok ayrı. Bunların sayısını arttırmak, bayrağı göndere çekmek. Şampiyonluk şansı geldiğinde değerlendirmek gerekiyor. Motivasyonumuzun bir an önce bu stresten erken kurtulmak. Şampiyon olduktan sonra dünyanın en mutlu insanı oluyoruz." dedi.