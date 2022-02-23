Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'e transfer olduğu için mutlu

Bakan Kasapoğlu'dan Derya Büyükuncu açıklaması: Sporcu olmak önce insan olmayı gerektirir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından eski yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal paylaşım hesabından yaptığı çirkin paylaşım büyük tepki çekmişti.



Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kasapoğlu, bu konuyla ilgili de bilgilendirmede bulundu. Büyükuncu hakkında gerekenin yapılacağının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Sporcu olmak önce insan olmayı gerektirir. İnsanlığın bir takım asgari vasıfları vardır ve bu vasıfları taşımak her insan için önemlidir. Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamadaki çalışmaların da neticelendirileceğine inanıyorum. Kimsenin hiçbir şekilde verilen emeği ve insani vasıftan yoksun olarak bir açıklamaya hakkı yoktur. Dolayısı ile hem federasyon hem de bakanlık süreci en güçlü şekilde yürütecektir” ifadelerine yer verdi.