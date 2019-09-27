Milli judocu Habibe Afyonlu dünya şampiyonu oldu
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Milli judocu Habibe Afyonlu dünya şampiyonu oldu

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Habibe Afyonlu altın, Musa Şimşek ise gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi AA
Habibe Afyonlu altın madalya elde etti.

Habibe Afyonlu altın madalya elde etti.

Fotoğraf: IHA

Kazakistan'da süren Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, birer altın ve gümüş madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu altın, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek ise gümüş madalya kazandı.

Habibe Afyonlu finalde Japon Airi Yazawa'yı 23 saniyede ipponlayarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Musa Şimşek ise finalde Çekyalı rakibi Adam Kopecky'e yenilerek ikincilik kürsüsünde yer aldı.

  • Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 70 kiloda Hilal Öztürk ve erkekler 90 kiloda Münir Ertuğ tatamiye çıkacak.

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