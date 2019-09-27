Milli judocu Habibe Afyonlu dünya şampiyonu oldu

Kazakistan'da süren Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, birer altın ve gümüş madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu altın, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek ise gümüş madalya kazandı.

Habibe Afyonlu finalde Japon Airi Yazawa'yı 23 saniyede ipponlayarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Musa Şimşek ise finalde Çekyalı rakibi Adam Kopecky'e yenilerek ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 70 kiloda Hilal Öztürk ve erkekler 90 kiloda Münir Ertuğ tatamiye çıkacak.