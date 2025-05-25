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Milli tenisçi Zeynep Sönmez Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Fransa Açık'a ilk turda veda etti

14:2425/05/2025, Pazar
AA
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Zeynep Sönmez, dünya klasmanının 76. sırasında yer alıyor.
Zeynep Sönmez, dünya klasmanının 76. sırasında yer alıyor.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvası, 13 numaralı seribaşı Svitolina ile dünya klasmanının 76. sırasında yer alan Zeynep Sönmez arasındaki ilk tur maçıyla başladı.


Mücadeleye iyi başlayan Svitolina, ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.


İkinci sette servis kırma puanlarından faydalanamayan Zeynep, maça ortak olmayı başaramadı.


Svitolina, ikinci seti de 6-1 kazanarak bir saat 12 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrıldı ve adını ikinci tura yazdırdı.

#Fransa Açık
#Zeynep Sönmez
#Elina Svitolina
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