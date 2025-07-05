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Mirra Andreeva Wimbledon'da 4. turda

Mirra Andreeva Wimbledon'da 4. turda

17:365/07/2025, السبت
AA
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Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Andreeva.
Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Andreeva.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Rus raket Mirra Andreeva, dördüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 6. gününe, sabah seansındaki müsabakalarla devam edildi.


Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Andreeva, dünya 55 numarası ABD'li Hailey Baptiste'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı.


Tek kadınlardaki diğer maçlarda Rus raket Liudmila Samsonova ve İspanyol tenisçi Jessica Bouzas Maneiro rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.

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