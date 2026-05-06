Mourinho'dan Real Madrid'e 10 şart: Bir tanesi kabul görmezse imzalamayacak

Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun Real Madrid ile olası anlaşma için sunduğu şartlar gündeme bomba gibi düştü. İspanyol basınından AS’ta yer alan habere göre Mourinho’nun talepleri, futbol dünyasında alışılmışın oldukça dışında.

Deneyimli teknik adamın 2 yıllık sözleşme istemesi beklenen bir detay olarak öne çıkarken, kulüp içi işleyişe dair koyduğu sert sınırlar dikkat çekti. Mourinho’nun, takım dışındaki konularla ilgilenmek istememesi ve yalnızca başkan Florentino Perez ile muhatap olacağını belirtmesi, yönetimle ilişkilerde radikal bir yaklaşım olarak yorumlandı.

Kadro konusunda tam yetki talep eden Mourinho, transfer süreçlerine müdahale edilmemesini isterken, istemediği oyuncuların yaz döneminde gönderilmesini şart koştu. Ayrıca kendi teknik ekibiyle çalışmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının, kulübün önemli isimlerinden kondisyoner Antonio Pintus’un ayrılmasını istemesi de en dikkat çeken maddeler arasında yer aldı.

Sağlık ekibi konusunda da değişiklik talep eden Mourinho, yanlış sakatlık teşhislerinin önüne geçmek için daha kapsamlı ve çok yönlü bir sağlık heyeti kurulmasını istedi. Bununla birlikte yaz aylarında ABD ve Asya’da düzenlenen ticari turnuvalara katılımın takımı olumsuz etkilediğini savunan deneyimli teknik adam, bu organizasyonlara gidilmemesini de şartları arasına ekledi.

Mourinho'nun sunduğu maddeler arasında en çarpıcı detay ise "ya hep ya hiç" yaklaşımı oldu. Portekizli teknik direktör, tüm şartların kabul edilmesi halinde imza atacağını, tek bir maddede dahi anlaşma sağlanamazsa görevi kabul etmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu.












