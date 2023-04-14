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Spor

Nadal: Hala hazır değilim

Dünya tenis tarihinin en önemli isimlerinden İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlık sonrası form tutma döneminde olduğu için Barcelona Açık tenis turnuvasına katılamayacağını açıkladı.

14:55 . 14/04/2023 Cuma
AA
Nadal eski formuna kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nadal eski formuna kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Barcelona'da 15-23 Nisan'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacağını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Nadal, "Hala hazır değilim" ifadesini kullandı.


Son olarak ocak ayında sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele eden 36 yaşındaki tenisçi, sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan uzak kaldı.


ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık Masters ile Monte Carlo Masters turnuvalarına da katılamayan Nadal, uzun süreli sakatlığı nedeniyle dünya sıralamasında 14. sıraya gerilemişti. İspanyol tenisçinin tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekoru da 912 hafta sonra sona ermişti.






#Rafael Nadal
#Barcelona Açık
#Grand Slam
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