Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor NBA yıldızı Müslüman olduğunu açıkladı "Oruç tutuyorum"
NBA

NBA yıldızı Müslüman olduğunu açıkladı: "Oruç tutuyorum"

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen basketbolcu Kyrie Irving, Ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak oruç tuttuğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
NBA yıldızı Müslüman olduğunu açıkladı: Oruç tutuyorum
Kyrie Irving basketbol dünyasın en önemli yıldızları arasında yer alıyor.

Takımının Boston Celtics'i 109-104 yendiği maçın ardından yaptığı konuşmada Irving, oruç ibadetini Allah'a adayarak kutsanmış hissettiğini ifade etti.

Son dönemde "Ramadan Kyrie" olarak anılan Irving, "Bunu oyuna getirmek istemiyorum ama insanların çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum" dedi.

Irving konuşmasına şöyle devam etti:

  • "Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için."

Şampiyon dövüşçü Willi Ott Müslüman oldu
SPOR
Şampiyon dövüşçü Willi Ott Müslüman oldu
Abone Ol Google News
Özlenen manzara

Özlenen manzara

​Terörden temizlenen dağlar fotoğrafçılara mekan oldu.
Uyardıklarıiçin öldürmüş

Uyardıkları
için öldürmüş

​Adana'daki çifte cinayetin nedeni belli oldu.
Şaşırtan üç mezar!

​FETÖ'nün Gurbet Mezarlığı faaliyete geçti.

​İstanbul barajlarında son durum.

​Kumar baskınında yakalanan şahıslardan pes dedirten savunma

​Egzoz emisyon denetiminde yeni dönem başlıyor.
711 seferle<br>zirveye uçtu

711 seferle
zirveye uçtu

​THY Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolu oldu.

​Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon

Hafız Kani Karaca

Hafız Kani Karaca

​Büyük Türk Musikisinin son devrinin en büyük ismi.
Vicdansız abi!

Vicdansız abi!

​Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.