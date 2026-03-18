NBA'de play-off'ları garantileyen ilk takım belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Orlando Magic'i 113-108 mağlup etti. Thunder, bu galibiyetle play-off'ları garantilemeyi başardı.
Kia Center'da oynanan mücadelede, Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla takımını taşıdı.
Chet Holmgren 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken Ajay Mitchell 16 sayı kaydetti.
Magic'de Paolo Banchero 32 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi. Desmond Bane 16, Jalen Suggs 14 ve Tristan da Silva ise 13 sayıyla maçı tamamladı.