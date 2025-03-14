Okan Buruk mayıs ayını işaret etti: 'Coşkumuz artıyor'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 28. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti ve iki maç fazlasıyla puan farkını 10'a yükseltti.





Galibiyetin ardından yoluna namağlup devam sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında soruları yanıtladı.





Okan Buruk şöyle konuştu:

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik. Fenerbahçe'nin maçı eksik ama 10 puan öndeyiz. Onlar oynayacak şimdi."





"Derbilerde, büyük maçlarda deplasmanda bile olsak, atmosfer iyiyse, iyi şeyler yaptık. %100 konsantre olmadığımız farklı atmosferlerde zorlandık. Osimhen ve Davinson, Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız."



















