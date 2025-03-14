Galatasaraylı futbolcunun yedek kulübedeki görüntüsü dikkati çekti

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapatan Sarı Kırmızılıların yedek kulübesinde dikkati çeken anlar yaşandı.
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde Osimhen'in attığı ilk gol sonrasında yedek kulübesinde dikkati çeken bir an yaşandı.
Son haftalarda 11'de forma giymeyen Dries Mertens, Osimhen'in golünü ilk kutlayan isim olurken takım arkadaşlarını kenardan motive etti.
Takım arkadaşlarına su taşıyan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, birçok arkadaşına da durması gereken yerle ilgili uyarılarda bulundu.
Son haftalarda forma giymediği için çok fazla tartışılan Mertens'in yedek kulübesindeki bu tavırları Galatasaraylılar tarafından takdirle karşılandı.
Son günlerde basında çıkan haberlere göre Mertens'in sezon sonunda futbola veda edeceği ve Galatasaray teknik heyetinde yer alacağı belirtiliyor.