Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı futbolcunun yedek kulübedeki görüntüsü dikkati çekti

Galatasaraylı futbolcunun yedek kulübedeki görüntüsü dikkati çekti

22:0614/03/2025, vendredi
G: 14/03/2025, vendredi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapatan Sarı Kırmızılıların yedek kulübesinde dikkati çeken anlar yaşandı.

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde Osimhen'in attığı ilk gol sonrasında yedek kulübesinde dikkati çeken bir an yaşandı.

Son haftalarda 11'de forma giymeyen Dries Mertens, Osimhen'in golünü ilk kutlayan isim olurken takım arkadaşlarını kenardan motive etti.

Takım arkadaşlarına su taşıyan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, birçok arkadaşına da durması gereken yerle ilgili uyarılarda bulundu.

Son haftalarda forma giymediği için çok fazla tartışılan Mertens'in yedek kulübesindeki bu tavırları Galatasaraylılar tarafından takdirle karşılandı.

Son günlerde basında çıkan haberlere göre Mertens'in sezon sonunda futbola veda edeceği ve Galatasaray teknik heyetinde yer alacağı belirtiliyor.

#Galatasaray
#Mertens
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi 1. taksit ne zamana kadar ödenecek? İşte ilk ödemenin yapılacağı tarihler