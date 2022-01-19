Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir maç ertelendi bir maçın saati değişti

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında bugün saat 17.00'da başlayacak olan Kayserispor-Başakşehir maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'a alındı.

Tüm yurtta etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün oynana Gaziantep FK-yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı oynanamamıştı.

İleri bir tarihe ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden olunsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Süper Lig'in 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam ediyor olması sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

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Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak.

Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı.