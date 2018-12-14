GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Trabzonspor'un eski yıldızlarından Oscar Cardozo, 35 yaşında gol kralı oldu. Paraguaylı forvet ülkesinin takımlarından Libertad ile muhteşem bir sezonu geride bıraktı ve futbol kariyerinin son döneminde de adından söz ettirmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oscar Cardozo, ülkesinin takımlarından Libertad'ta forma giyiyor.

Oscar Cardozo, ülkesinin takımlarından Libertad'ta forma giyiyor.

Fotoğraf: DAVID MERCADO

2014-2016 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen Oscar Cardozo, sonrasında Olympiakos'a transfer olmuştu. Yunanistan macerasının ardından ülkesinin takımlarından Libertad'a imza atan oyuncu 35 yaşında gol kralı oldu. Paraguay liginde 23 gol atan oyuncu, gol krallığında zirvede yer almayı başardı.

Paraguay Milli Takımı'nın da efsane isimleri arasında yer alan Oscar Cardozo'nun futbol hayatına devam etmek istediği ve Libertad formasıyla ülkesindeki kariyerine devam edeceği aktarıldı.

Oscar Cardozo, futbol hayatı boyunca 433 resmi maçta 227 gol attı, 46 da asist yapma başarısı gösterdi.

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