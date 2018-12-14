2014-2016 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen Oscar Cardozo, sonrasında Olympiakos'a transfer olmuştu. Yunanistan macerasının ardından ülkesinin takımlarından Libertad'a imza atan oyuncu 35 yaşında gol kralı oldu. Paraguay liginde 23 gol atan oyuncu, gol krallığında zirvede yer almayı başardı.
Paraguay Milli Takımı'nın da efsane isimleri arasında yer alan Oscar Cardozo'nun futbol hayatına devam etmek istediği ve Libertad formasıyla ülkesindeki kariyerine devam edeceği aktarıldı.
Oscar Cardozo, futbol hayatı boyunca 433 resmi maçta 227 gol attı, 46 da asist yapma başarısı gösterdi.
Trabzonspor'un eski yıldızı Oscar Cardozo, Libertad formasıyla 23 gol attı ve Paraguay Ligi'nde gol kralı oldu. pic.twitter.com/jfIvdYWXBx
Trabzonspor'un eski yıldızı Oscar Cardozo, Libertad formasıyla 23 gol attı ve Paraguay Ligi'nde gol kralı oldu. pic.twitter.com/jfIvdYWXBx— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Aralık 2018
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