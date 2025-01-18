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Ozan Tufan'ın antrenmandaki görüntüsü dikkat çekti

Ozan Tufan'ın antrenmandaki görüntüsü dikkat çekti

18:4218/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
DHA
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Ozan Tufan, özel yapılan maskeyle antrenmanlara devam ediyor.
Ozan Tufan, özel yapılan maskeyle antrenmanlara devam ediyor.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Ozan Tufan'ın maske detayı dikkat çekti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.


OZAN TUFAN NEDEN MASKE TAKIYOR?

Ozan Tufan, Sivasspor maçı hazırlıkları sırasında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Antrenmanda takım arkadaşı Okay Yokuşlu ile çarpışan Tufan'ın burnunda küçük bir kırık oluşmuştu.


Hızla tedavi altına alınan Ozan Tufan için özel bir maske hazırlandı. Bugün yapılan antrenmanda ise Tufan'ın maskesine yaptığı detaylar dikkat çekti.

Maskeyi bordo-mavi renklere boyatan Ozan Tufan, maskesinin bir tarafına forma numarası olan 11'i diğer tarafına ise eşi Rojin ve oğlu Aren Kuzey'in baş harfleri olan RA yazdırdı.


Ozan'ın, Sivasspor maçında ise sahaya çıkmasına engel bir durum bulunmuyor. Trabzonspor, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.




#Trabzonspor
#Ozan Tufan
#Sivasspor

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