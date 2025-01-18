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Fırtına evinde bambaşka

Fırtına evinde bambaşka

Ali Kemal Yazıcı
04:0018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Şenol Güneş.
Şenol Güneş.

Süper Lig’de şu ana kadar dış sahada maç kazanamayan Trabzonspor, topladığı 22 puanın 18'ini evindeki maçlarda hanesine yazdırdı. Bordo-mavili takım, iç sahada yüzde 82'lik bir başarı oranı yakaladı.

Süper Lig’de bu sezon deplasmanda aradığını bulamayan ve şu ana kadar dış sahada maç kazanamayan Trabzonspor, evinde yaptığı karşılaşmalarda ise tam aksi bir performans sergiliyor. Bordo-mavili takım, şu ana kadar topladığı 22 puanın 18'ini seyircisi önünde kazanarak, iç sahada daha başarılı bir performans sergiledi. Trabzonspor, kendi sahasında yaptığı karşılaşmalarda yüzde 82’lik başarı ortalaması elde etti.

SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Ligde pazartesi günü Sivasspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’un en büyük kozlarından biri iç sahada yakaladığı bu başarılı performansı olarak öne çıkıyor. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 22 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü. Trabzonspor, 18 puan toplayarak iç saha sıralamasında 6. sırada yer aldı. Lig lideri Galatasaray'ın ise iç sahada 26 puanı bulunuyor.

TARAFTAR GÜCÜ ARKASINDA

Trabzonspor’un iç saha başarısının arkasında taraftarlarının da büyük rolü var. Bordo-mavili taraftarlar, her maçta takımını coşkuyla destekleyerek, oyuncularına moral ve motivasyon sağlıyor. Trabzonspor’un iç saha performansı, ligde üst basamaklara tırmanması adına da büyük etken olarak öne çıkıyor. Antalyaspor'u evinde 5-0 mağlup eden Karadeniz ekibi 14. sıradan 10. sıraya yükseldi. Trabzonspor, Sivasspor'u da yenerse üst basamaklara tırmanmaya devam edecek.





#Trabzonspor
#Spor
#Futbol

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